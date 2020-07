In der Corona-Krise ist die Bahn so pünktlich wie schon lange nicht mehr. Foto: Stefan Sauer/dpa

In der Corona-Krise gab es aber seltener Gründe, sich deshalb zu ärgern. Die Züge in Deutschland waren im ersten Halbjahr so pünktlich wie schon lange nicht mehr.

"Zur deutlich gestiegenen Pünktlichkeit hat natürlich auch die geringe Anzahl der Züge während der Corona-Krise beigetragen", hieß es am Sonntag von der Bahn. Weil nicht so viele Menschen mit dem Zug unterwegs waren, wurden auch weniger Züge eingesetzt. Aber auch an anderen Stellen habe sich viel verbessert, berichtete das Unternehmen. Zum Beispiel sollen ausgefallene Züge schneller ersetzt werden können.