Was dort am Wochenende passierte, sorgte aber für große Aufregung. Normalerweise treffen sich in dem Gebäude die Politikerinnen und Politiker des deutschen Parlaments, also des Bundestags. Auch viele Besucher schauen sich das Bauwerk regelmäßig an.

Am Samstag stürmten aber andere Leute mit Fahnen auf eine abgesperrte Treppe vor dem Gebäude. Sie schrien laut und bedrohten Polizisten, die dort als Wache standen. Die Leute gehörten zu einer Demonstration in Berlin. Tausende Menschen hatten dort unter anderem gegen die Corona-Regeln protestiert. Die meisten von ihnen blieben friedlich.

Einige wirkten hingegen bedrohlich oder randalierten sogar. Sie gehören etwa zu Gruppen, die gegen Menschen aus anderen Ländern hetzen. Teilweise sind sie auch mit grundsätzlichen Regeln in unserem Land nicht einverstanden.

Politikerinnen und Politiker waren deshalb entsetzt. Sie betonten, das Reichstagsgebäude sei für das Land sehr wichtig. "Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist unerträglich", sagte ein Politiker aus der Regierung.