Dann bleiben wir im Sommer halt zu Hause und fahren in der Herbstferien noch mal in die Sonne: So haben viele Menschen zu Beginn der Coronakrise gedacht. Doch schnell wurde klar, dass die Krise länger dauert als ein paar Wochen. Noch immer müssen wir vorsichtig sein, damit sich nicht so viele Menschen anstecken.