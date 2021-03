Vergangenes Jahr suchten viele Menschen nur in kleinen Gruppen nach Ostereiern, statt mit vielen Freunden. Denn schon damals verbreitete sich in Deutschland das Corona-Virus. Leider hat sich die Lage seitdem nicht verbessert. Deswegen darfst du auch in diesem Jahr nur mit wenigen Menschen feiern, zum Beispiel mit deinen Eltern, Geschwistern und Großeltern.