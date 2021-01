Das gilt besonders nach dem Angriff auf das Kapitol in der Hauptstadt. Denn es waren Fans von Donald Trump, die Leute bedrohten und viel Schaden anrichteten. Das passierte direkt nach einer Rede des Präsidenten. Am Donnerstag sagte er aber nun, er sei auch empört über die Gewalt.

Manchen Politikerinnen und Politikern in den USA ist das aber nicht genug. Sie würden ihn am liebsten sofort absetzen. Eine Begründung ist: Donald Trump sei nicht mehr in der Lage, das Amt auszuüben. Er sei damit gefährlich. Allerdings ist es ziemlich schwierig, einen Präsidenten abzusetzen. Wahrscheinlicher ist, dass Donald Trump am 20. Januar ganz wie geplant von Joe Biden als Präsident abgelöst wird. Denn der hatte die Wahl gegen ihn gewonnen.