In Neuseeland ist die Lage anders. Denn in dem Land ist neuerdings kein Patient mehr bekannt, der an dem Virus erkrankt ist. Vor Kurzem wurde deshalb bekannt gegeben, dass die Einschränkungen erst mal aufgehoben sind.

Deswegen darf jetzt zum Beispiel wieder Rugby vor vielen Zuschauern gespielt werden. Die Sportart ist in Neuseeland sehr beliebt. Nur an den Grenzen des Landes wird weiter streng aufgepasst.

Ob es wirklich keinen Menschen mit Coronavirus mehr in Neuseeland gibt, kann man aber nicht sicher sagen. Nicht alle Menschen können ständig getestet werden. Das weiß auch die Regierung. Die Menschen sollen deshalb erst mal vorsichtig bleiben.