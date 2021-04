In der Nacht zum Mittwoch ist dies aber nun gelungen. Die Staaten der Europäischen Union (abgekürzt: EU) einigten sich auf neue, gemeinsame Klimaziele. Auch Deutschland ist dabei. Die Politiker und Politikerinnen vereinbarten: Im Jahr 2030 sollen weniger Treibhausgase in die Luft gepustet werden als im Jahr 1990, nämlich nicht mal mehr halb so viele.

Dafür müssen die Staaten viel verändern, etwa bei Fabriken, im Verkehr und beim Heizen von Häusern und Wohnungen. Nur so kann das Ziel erreicht werden. Manche sagen jedoch: Das Ziel ist zu niedrig, um wirklich etwas gegen den Klimawandel zu erreichen. Andere freuten sich über die Einigung.