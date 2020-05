Die Straßen in Hongkong sind voller Menschen. Die einen demonstrieren. Die anderen sind Polizisten, die versuchen sie zu stoppen. Dabei gelten in der Stadt in Asien gerade auch Abstandsregeln wegen des Coronavirus. Demonstrationen sind auch verboten. Doch der Anführer des Protests sagt: "Auch wenn uns nicht erlaubt wird, Proteste zu organisieren, müssen wir trotzdem zusammenkommen." Die Zeit werde knapp, meint er.