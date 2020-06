Wetter-Experten sagten voraus: In den nächsten Tagen wird es ungemütlich. Schon am Mittwoch sollte es an einigen Orten in Deutschland regnen und gewittern.

Spätestens am Donnerstag wird es dann deutlich kühler und regnerischer. Zumindest einige freut der Regen: Für Wälder und Felder ist das Wasser dringend nötig. Denn in diesem Frühling war es trockener, als es eigentlich sein sollte.

Das ist auch an manchen Flüssen zu sehen: Am Rhein zum Beispiel fließt das Wasser momentan teilweise deutlich niedriger als sonst.