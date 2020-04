Doch gerade bei "Let's Dance" fragen sich viele: Ist es in Ordnung, dass sich die Paare in der Sendung beim Tanzen so nah kommen? Menschen sollen doch momentan Abstand halten. "Uns ist klar, dass wir uns da vielleicht mehr rausnehmen, als das andere Shows tun", sagte der Moderator Daniel Hartwich jetzt zu Reportern.

Er erklärte, dass die Macher der Sendung sich jede Woche fragen würden, wie sie möglichst viel richtig machen können. Die Jury zum Beispiel sitzt weiter auseinander als gewöhnlich. Daniel Hartwich berichtet: "Wir tasten uns von Woche zu Woche voran und sind jeden Freitag erstaunt, dass wir senden können."