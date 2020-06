Doch nun taucht Plastik an Stellen auf, an die vor der Corona-Zeit kaum jemand dachte. Kassierer im Supermarkt sind zum Beispiel durch Plastikscheiben geschützt. Restaurants verpacken mehr Essen zum Mitnehmen in Plastik. Und manche Menschen schützen sich mit Plastik-Handschuhen vor den Coronaviren.

Fachleute fürchten: Im Kampf gegen Plastik machen wir aus Sorge vor dem Virus jetzt Erfolge kaputt, die wir schon erreicht haben. Sie hoffen, dass mit der Lockerung der Corona-Regeln auch das Plastik wieder stärker aus unserem Alltag verschwindet.