Doch das ist gar nicht so einfach, denn noch ist etwa in Deutschland erst ein Impfstoff zugelassen. Und von dem gibt es noch nicht so viel.

Deswegen haben Politiker und Politikerinnen in den letzten Tagen gesagt: Es muss mehr Impfstoff hergestellt werden. Der zuständige Minister sieht das auch so. So soll etwa im Bundesland Hessen bald an einem neuen Ort die Produktion beginnen. Der Minister sagte aber auch, dass das noch etwas dauern werde. Die Herstellung von Impfstoffen sei kompliziert, sie könne nicht in drei oder vier Wochen einfach mal so hochgefahren werden.