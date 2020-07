Schaut man aber zum Beispiel in den Bundestag, zeigt sich: Es arbeiten dort von der CDU sehr viel mehr Politiker als Politikerinnen. Die Macht ist also nicht gleichmäßig verteilt.

Am Mittwoch haben deshalb einige Leute in der Partei einen Vorschlag gemacht. Er soll dazu führen, dass Frauen mehr Aufgaben in der CDU übernehmen. Dabei sollen neue Regeln helfen. Zu den großen Treffen der Partei müsste dann zum Beispiel immer mindestens eine bestimmte Anzahl Frauen geschickt werden. Endgültig entscheidet die CDU über den Vorschlag aber erst in einigen Monaten. Andere Parteien haben solche Regeln schon länger.