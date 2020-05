Sie gehen zum Beispiel ihre Familie zu besuchen oder sie fahren in Urlaubsgebiete, etwa an die Nordsee. Denn das ist jetzt wieder möglich. Verkehrsexperten sagen, dass es deswegen am Wochenende Stau auf den Straßen geben könnte. Es werde aber vermutlich nicht so schlimm wie an den Feiertagen im vergangenen Jahr. Wegen des Coronavirus seien im Moment weniger Menschen als sonst unterwegs.

Auch die Deutsche Bahn geht davon aus, dass in den Zügen am Wochenende wieder etwas voller wird. Sie hat angekündigt, dass wieder mehr Züge fahren sollen. Zuletzt hatte sie einige Fahrten gestrichen, weil nur wenige Menschen mit dem Zug reisen wollten.