Die Kommunion ist Teil des katholischen Glaubens. Bei der Erstkommunion bekommen die Kinder zum ersten Mal die Hostie, das heilige Brot. Für Christen steht es für den Leib Christi. Durch das Brot fühlen sie sich nah bei Gott.

Die Erstkommunion wird mit einem großen Gottesdienst gefeiert. Und da liegt in diesem Jahr das Problem: Aus Sorge vor dem Coronavirus sollen nicht zu viele Menschen eng an einem Ort zusammenkommen. Deshalb wurden die Feiern verschoben.

"Viele waren traurig, dass die Erstkommunion in diesem Jahr ausgefallen ist", erzählt eine Kirchen-Frau. Manche Kirchen wollen die Feiern bald mit weniger Gästen nachholen. Andere warten noch: Sie haben das Fest in den Herbst oder auf das nächste Jahr verschoben. So ähnlich ist es auch bei Konfirmationen in der evangelischen Kirche.