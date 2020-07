Auch für ihre Töchter sei die letzte Zeit nicht leicht gewesen, erzählte Königin Máxima. Die drei Prinzessinnen hätten wegen des Coronavirus wie die meisten Kinder zu Hause lernen müssen. Daran hätten sie sich erst mit der Zeit gewöhnt. Aber: "Die Zeugnisse waren sehr gut." Die drei Prinzessinnen sind zwischen 13 und 16 Jahre alt.

Auch für die anderen Kinder der Königsfamilien in Europa stehen gerade Ferien an. Wo es genau hingeht, verraten viele der Familien aber nicht. Schließlich wollen sie ihren Urlaub in Ruhe verbringen.