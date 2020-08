Es ist 14 Quadratmeter groß. Das ist nur etwas größer als drei Tischtennisplatten. Trotzdem gibt es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. Und das auf drei Etagen! "Es ist das kleinste freistehende Haus Deutschlands", sagt der Bewohner.

Es ist zwar nicht viel Platz in dem Häuschen, trotzdem ist es sehr gemütlich. Es gibt eine Fußbodenheizung, neue Fenster und sogar eine richtig gute Musikanlage. Das Bett ist ganz oben unter dem Dach. Das einzige, was dem Paar fehlt, ist eine Waschmaschine. Aber so schlimm ist das auch nicht, denn ganz in der Nähe gibt es einen Waschsalon.