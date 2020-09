Sich gemütlich in den Kinosessel kuscheln und dabei eine Tüte Popcorn essen. Das ist in der Corona-Krise nicht so einfach. Lange waren alle Kinos zu. Jetzt sind viele wieder offen, aber mit strengen Regeln. An manchen Orten muss man etwa Abstand halten und eine Maske tragen. Die Kinos in Deutschland verkaufen viel weniger Karten als sonst.