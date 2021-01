In Monheim am Rhein in Nordrhein-Westfalen hat man sich etwas ausgedacht. Dort soll man sich zum gemeinsamen Karneval-Feiern in einem Autokino treffen können. Wer mitmacht, soll sich und auch das Auto verkleiden, in dem man kommt. So kann man feiern, steckt aber die Karnevalisten in den anderen Autos nicht an. Diese Autokino-Karneval-Feiern soll es auch an anderen Orten geben.