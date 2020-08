Joy ist traurig. Denn die Zehnjährige darf nicht in die Schule gehen. Sie lebt in der Stadt Nairobi in Kenia, ein Land in Afrika. Die Regierung des Landes hat entschieden: Die Schulen bleiben noch bis Ende des Jahres geschlossen. Der Grund dafür ist die Corona-Krise. So sollen sich Menschen vor Ansteckung schützen.