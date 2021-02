An vielen Orten in Deutschland entstehen neue Gebäude mit Wohnungen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Vor einigen Jahren hatte die Regierung versprochen, es sollten in ihrer Amtszeit 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Dieses Ziel sei beinahe erreicht worden, sagte die Kanzlerin am Dienstag. Aber sie gab auch zu, dass es noch lange nicht genug sei. Denn besonders in größeren Städten haben Leute oft Probleme, eine Wohnung zu finden, die nicht zu teuer ist.

Eine andere Politikerin schimpfte dagegen: "Die Bundesregierung hat es nicht geschafft, die Wohnungsnot in unseren Städten zu lindern, sie hat sie sogar verschärft." Baufirmen meinten: Es müsse schneller und einfacher werden, etwa Genehmigungen für einen Bau zu bekommen.