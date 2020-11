Am Freitag hatte ein starkes Beben die Region um die Stadt Izmir erschüttert. Sie liegt am Meer im Westen der Türkei. Einige Häuser stürzten ein. Zudem wurden mehrere Hundert Menschen verletzt, es starben auch einige. Auf so ein starkes Beben können in den Tagen danach manchmal noch kleinere Erschütterungen folgen. Auch deshalb kehrten viele Menschen in Izmir lieber noch nicht in ihre Häuser zurück.

Inzwischen sind Tausende Retter unterwegs, um den Leuten dort zu helfen. Es wurden auch Hunderte Zelte aufgebaut, in denen Menschen erstmal unterkommen können.