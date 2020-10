Halloween wird am 31. Oktober gefeiert. Das Weiße Haus wurde schon vorher herbstlich-gruselig geschmückt. Am Sonntagabend empfingen Donald und Melania Trump zahlreiche Kinder mit und ohne Kostümen. Sie winkten unter anderem Spiderman, Einhörnern und Hexen zu.

Wenige Tage nach Halloween steht in den USA die Wahl des Präsidenten an. Dann entscheidet sich, ob Donald Trump Präsident bleibt. Bei einem Sieg könnte er auch in den nächsten Jahren zu Halloween verkleidete Kinder am Weißen Haus begrüßen.