Das Gelände ist ziemlich groß: Auch wenn das Schloss nicht mehr steht, gibt es noch mehrere Gebäude und auch eine Kirche. Doch so richtig schön sah vieles nicht mehr aus. "Rings herum sah es schlimm aus, alles war verfallen und konnte so nicht bleiben", erzählt ein Mann. Er und andere Helfer kümmerten sich darum, dass vieles wieder hergerichtet wurde. Sollte das mit dem Hotel klappen, könnte man hier in Zukunft wieder ganz königlich wohnen.