In diesem Jahr passiert das ungewöhnlich früh. In der Großstadt Sydney etwa stieg die Temperatur am Wochenende auf 40 Grad Celsius. Viele Menschen versuchten, sich am Meer abzukühlen. Was nach Sommer-Spaß klingt, kann aber auch gefährlich sein. Denn wenn es lange heiß und trocken ist, steigt die Gefahr von Waldbränden. Davon ist Australien immer wieder heftig betroffen.

Wetter-Experten haben vor einigen Tagen jedoch gesagt: Der Sommer in Australien werde diesmal wohl eher nass. Bleibt also zu hoffen, dass die Hitze gerade eine Ausnahme ist.