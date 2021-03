Marco Trapani und seine Kunden haben sich so sehr gefreut, dass sie nicht bis zum Morgen warten wollten. Der Friseur fing schon nachts mit dem Haareschneiden und Färben an. "Der ganze März ist ausgebucht", sagt ein Mitarbeiter.

Aber nicht nur die Friseure öffneten an diesem Montag wieder. In einigen Bundesländern machten auch andere Einrichtungen auf: Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflege-Salons und Fahrschulen zum Beispiel. In anderen Teilen Deutschlands bleibt das meiste noch zu.

Am Mittwoch beraten Politikerinnen und Politiker, ob und wie weitere Corona-Regeln gelockert werden sollten. Fachleute befürchten, dass sich dann wieder deutlich mehr Menschen mit dem Virus anstecken.