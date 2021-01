"Sicher reisen. Gemeinsam geht das", so macht die Bahn gerade Werbung für sich. Und auch andere Firmen sprechen viel vom Wir-Gefühl. Seit Beginn der Corona-Krise hat sich in der Werbung etwas verändert, sagen Forscher. Im echten Leben müssen wir Abstand halten und treffen weniger Menschen. In der Werbung ist seitdem häufiger von einem Gemeinschaftsgefühl und dem Miteinander der Menschen die Rede. Das soll die Gefühle der Menschen ansprechen.