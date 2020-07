Dort wo in Paris sonst Autos parken, dürfen Cafés nun Tische und Stühle aufstellen. Foto: Julia Naue/dpa

Das haben sie in der Hauptstadt von Frankreich schon immer gern gemacht. Nur hatten in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise die Cafés und Restaurants zu. Zum Ausgleich dürfen die nun erstmal mehr Stühle und Tische draußen aufstellen. Und zwar dort auf den Straßen, wo sonst Parkplätze waren. So können sie wieder Geld verdienen und die Leute zugleich Abstand halten. Manche Cafés haben sogar Mini-Terrassen gebaut, damit sich die Gäste auf der Straße wohlfühlen.