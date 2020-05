Es ist eine Art Anerkennung in schwierigen Zeiten: Wer in der Altenpflege arbeitet, kann in diesem Jahr einen Pflege-Bonus bekommen. Die Mitarbeiter erhalten dieses Geld zusätzlich zum Gehalt. Das haben Politiker am Donnerstag im Bundestag beschlossen. Eine letzte Abstimmung darüber steht allerdings noch an.