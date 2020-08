In Bussen und Bahnen ist eine Maske in der Corona-Krise Pflicht. Wer keine trägt, muss in manchen Bundesländern eine hohe Strafe zahlen. In manchen Bundesländern bisher aber gar nichts. Es gelten überall andere Corona-Regeln. Da haben viele Leute nicht mehr durchgeblickt. Deshalb haben sich die Regierungs-Chefs der Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel getroffen.