Über viele Ländergrenzen dürfen wir normalerweise einfach so hinüberfahren. Jetzt gerade ist das anders. Foto: Stefan Sauer/dpa

Wer also Deutschland verlassen möchte, braucht dafür einen dringenden Grund. So ein Grund kann zum Beispiel sein, dass jemand in einem Nachbarland von Deutschland arbeitet. Auch für Lastwagen-Lieferungen von zum Beispiel Lebensmitteln gilt die Regel nicht.

Ob sich an der Reisewarnung bis zu den Sommerferien etwas ändert, ist noch unklar. Das werden Politikerinnen und Politiker erst in nächster Zeit entscheiden. Los gehen die Sommerferien im ersten Bundesland am 22. Juni. Ein Politiker hat bereits gesagt: "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können."