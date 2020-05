Rupert Grint spielt in den Harry-Potter-Filmen mit. Er spielt die Rolle von Ronald Weasley, Harrys bestem Freund. Als der erste Teil der Reihe in die Kinos kam, war er gerade 13 Jahre alt. Beim letzten Teil war er dann schon über 20. Er ist also in den Filmen erwachsen geworden.

Seine Partnerin und die Mutter seiner Tochter ist übrigens auch Schauspielerin. Sie heißt Georgia Groome. Sie und Rupert Grint sind seit vielen Jahren ein Paar.