Doch damit ist nun erst mal Schluss. Am Samstag wurde der Flughafen eröffnet. Am Sonntagmorgen hob offiziell das erste Flugzeug ab: Es ging von Berlin in Großbritanniens Hauptstadt London. Eine Passagierin freute sich: "Wir haben es darauf angelegt: Wir wollten am ersten Tag dabei sein." Der Flughafenchef sagte: "Das ist für uns ein großer Tag."

Künftig sollen viele Millionen Menschen jedes Jahr am Flughafen BER starten und landen. Doch derzeit ist dort wegen der Corona-Krise viel weniger los als eigentlich gedacht.