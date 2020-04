Louis will in der Corona-Krise helfen und geht für ältere Menschen einkaufen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Den Zettel mit seiner Telefonnummer hängte Louis in seiner Nachbarschaft in der Stadt Dresden auf. Warum? "Na ja, zuerst mal war mir irgendwie langweilig zu Hause", erzählt der Zehnjährige. So habe er sichs überlegt: "Da will ich einfach mal helfen statt rumzusitzen." Sonst steht nach der Schule oft Fußballtraining an.

Jetzt geht er für ältere Menschen einkaufen, die zuhause bleiben, um sich vor dem neuen Coronavirus zu schützen. Die Einkaufsliste kommt per WhatsApp. Dann holt Louis Tasche und Geld ab. Mit Mundschutz und Handschuhen kauft er ein. Dann stellt er den Einkauf ins Haus. Sein Vater Robin freut sich und sagt: "Ich bin megastolz auf ihn."