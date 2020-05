Kreuzfahrtschiffe werden an Land in riesigen Werkstätten gebaut. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bevor ein Kreuzfahrtschiff über das Meer schippert, bleibt es sehr lange auf dem Trockenen. Es wird an Land in einer Werft gebaut. Das ist eine Art riesige Werkstatt. Dort setzen Arbeiter das Schiff aus vielen Teilen zusammen, ähnlich wie beim Bauen mit Lego.

Eine berühmte Werft gibt es zum Beispiel in Norddeutschland. Wenn ein Schiff dort fertig ist, wird es vorsichtig in den Fluss Ems gelassen. Von dort aus gelangt es in die Nordsee.

In nächster Zeit wird man wohl kein neues Schiff sehen, dass zu Wasser gelassen wird. Die Chefs der norddeutschen Werft haben erzählt, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. Wegen des Coronavirus weiß man nicht, wie es mit den Kreuzfahrten weitergeht. Deshalb brauchen Kreuzfahrt-Unternehmen gerade keine neuen Schiffe.