Im Internet veröffentlichte er Fotos von den Schulen und bat darum, Geld zu spenden. Das klappte! So sammelte er in wenigen Wochen mehr als 2500 Euro. Damit erneuerte er zum Beispiel die Klos in einigen Schulen.

Mittlerweile sind die Schulen im Senegal wieder geöffnet. Doch Junior Diakhate ist längst nicht am Ende seiner Idee. Bis November will er 43 weiteren Schulen helfen. "Ich warte nicht auf finanzielle Unterstützung der öffentlichen Behörden, um diese Initiative weiterzuführen", sagt er. Er packt lieber selbst an.