Der Impfstoff der Firma Astrazeneca soll in Deutschland erstmal nicht mehr gespritzt werden. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montag kam eine schlechte Nachricht hinzu. Deutschland stoppt vorerst die Impfungen mit dem Mittel der Firma Astrazeneca. Fachleute sollen erneut untersuchen, ob dieser Impfstoff wirklich sicher ist. Eigentlich war der Stoff schon sehr genau überprüft worden. Denn nur dann dürfen solche Mittel überhaupt vielen Menschen gegeben werden.

Doch es gab nun Meldungen, dass es in einigen Fällen in anderen Ländern möglicherweise ernste Probleme gegeben habe. Aus Vorsicht würden die Impfungen mit diesem Stoff nun erstmal gestoppt, entschied die deutsche Regierung am Montag.

Einige andere Länder hatten das bereits getan. Andere impfen aber weiterhin mit diesem Mittel, denn sie halten es für sicher. Damit gibt es derzeit in Deutschland noch drei Impfstoffe gegen Corona, die gespritzt werden dürfen.