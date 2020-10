An manchen Stellen macht der Alltag gerade weniger Spaß als sonst. Etwa wenn zum Geburtstag nicht alle kommen können, die man gerne dabei hätte - aus Schutz vor dem Coronavirus. Doch es gibt auch gute Nachrichten! Während der Corona-Krise hat die Hilfsbereitschaft in Deutschland etwas zugenommen. Zumindest empfinden das die Befragten einer Studie so.