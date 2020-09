In was hat sich denn der Mann da fallen lassen? Ist das Müll? In den Säcken stecken Tausende Kassenzettel. Die sind aber nicht zum Liegen da. Mit den Säcken wollen Menschen protestieren. Sie finden es blöd, dass beim Einkaufen immer so viele Kassenzettel gedruckt werden. Das ist seit Anfang des Jahres Pflicht in Deutschland und soll gegen Betrug helfen.