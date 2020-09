Eine Umkleidekabine nur für Radfahrer! Das gibt es an einem Bahnhof in der Stadt Altötting im Bundesland Bayern. Und er hat noch mehr zu bieten. Deshalb bekam er auch eine Auszeichnung. Ein Verein ehrte ihn am Freitag zum Bahnhof des Jahres. Das Angebot für Radfahrer sei ein Vorbild für alle Bahnhöfe in Deutschland.