Bei dem Angriff am Freitag sollen 20 bis 25 Leute auf das ZDF-Team losgegangen sein. Die Angreifer schlugen und traten, sagte die Polizei. Sechs Leute des ZDF-Teams wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus. Warum die Angreifer das Kamera-Team attackierten, war erst mal nicht klar. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Der Überfall sorgte für viel Empörung. Einige Leute sagten: Das war ein Angriff auf die Pressefreiheit! Die Pressefreiheit ist ein sehr wichtiges Recht. Es bedeutet: Reporterinnen und Reporter dürfen sich überall Infos beschaffen. Niemand darf ihnen vorschreiben, was sie berichten sollen.

Der Politiker Horst Seehofer erklärte: Reporterinnen und Reporter müssen sogar extra geschützt werden. Denn die Freiheit der Presse gehöre fest zu unserem Land. "Der Staat hat zu garantieren, dass dieses Grundrecht zu jeder Zeit und an jedem Ort gewährleistet ist", erklärte er.

Diese Sätze sagte der Politiker am Sonntag - und damit ausgerechnet an einem Tag, der für die Presse besonders wichtig ist. Denn jedes Jahr am 3. Mai findet der internationale Tag der Pressefreiheit statt. An diesem Tag machen Fachleute auf die Probleme aufmerksam, die Presse-Leute überall auf der Welt haben.

Im weltweiten Vergleich sieht es in Deutschland mit der Pressefreiheit gut aus. Auf einer Liste von Fachleuten landet es auf Platz elf von insgesamt 180 Ländern. Trotzdem werden Reporterinnen und Reportern auch hier manchmal bedroht, beschimpft oder sogar angegriffen.