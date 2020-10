Tatsächlich haben sich so immer wieder Menschen mit dem Krankheitserreger Hepatitis C angesteckt. Dieses Virus kann große Schäden etwa an der Leber verursachen. Früher sind auch viele Menschen daran gestorben, denn man wusste nicht, wie das passierte.

Doch dann sorgten drei Forscher mit ihren Entdeckungen nacheinander dafür, dass sich dieses Virus heute viel besser bekämpfen lässt. Etwa weil es nun Bluttests gibt und spezielle Medikamente. Damit hätten sie Millionen Menschen das Leben gerettet, meinte eine Jury. Deshalb bekommen die drei nun die weltweit wichtigste Auszeichnung für Mediziner: einen Nobelpreis! Das gaben Fachleute am Montag in der Stadt Stockholm im Land Schweden bekannt.