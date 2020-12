Rolf Zuckowski hat in diesem Jahr viele Videos ins Internet gestellt. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Das ging auch dem Liedermacher Rolf Zuckowski nicht anders. Bestimmt kennst du seine Lieder "In der Weihnachtsbäckerei" oder "Wie schön, dass du geboren bist".

Rolf Zuckowski fing wegen der Corona-Krise an, mehr Videos ins Internet zu stellen, etwa auf Youtube. Er freut sich besonders über die vielen Nachrichten, die ihm dazu von seinen Fans geschrieben wurden. "Da fühlt man sich mit ihnen einfach sehr verbunden, wenn man weiter macht", sagte er.

In manchen Videos erzählt er Geschichten, in anderen singt Rolf Zuckowski seine Lieder. Auch seinen Song über die Weihnachtsbäckerei hat er neu aufgenommen: als Hip-Hop-Version mit vielen Kindern, die sich per Video zugeschaltet haben.