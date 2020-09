So ähnlich wie mit den Äpfeln ist es mit dem Vermögen auf der Welt: Ein Prozent der Bevölkerung besitzt knapp 44 Prozent des Geldes. Das ergab eine neue Studie.

Darin wurde auch das sogenannte Pro-Kopf-Vermögen für einzelne Länder berechnet. Dabei beantworten Expertinnen und Experten die Frage: Wie hoch wäre das Vermögen der Einwohner, wenn man es gleich auf jeden von ihnen verteilen würde? Zieht man davon noch die Schulden ab, kommt heraus: In dem Land USA ist das Pro-Kopf Vermögen am höchsten. Deutschland belegt Platz 18. Allerdings haben weder in Deutschland noch in den USA alle Menschen gleich viel Geld.

Auch der Unterschied zwischen einzelnen Ländern ist groß: "Es ist ziemlich beunruhigend, dass sich die Kluft zwischen reichen und armen Ländern wieder vergrößert hat", sagt eine Expertin.