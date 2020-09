Der soll der größte Hai gewesen sein, der je gelebt hat. Die Art starb vor sehr langer Zeit aus. Der Filmer soll den Zahn vor mehr als fünfzig Jahren bei einem Urlaub im Land Malta gefunden haben. Malta ist eine Inselgruppe im Mittelmeer. Nun schenkte der Tierfilmer das Fundstück dem Prinzen. Ein Politiker fand das nicht in Ordnung. Er sagte: Der Zahn sollte nach Malta zurückgeschickt werden. Schließlich sei er ein wichtiger Gegenstand für das Land.

Doch am Dienstag gab es Entwarnung für den Prinzen. Ein Ministerium in Malta erklärte, dass man den Zahn doch nicht zurückfordern will.