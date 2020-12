An einigen Orten in Deutschland war das am Wochenende aber anders. Auf dem Berg Erbeskopf in Rheinland-Pfalz etwa konnte man einen prächtigen Schneemann bauen.

Auch im Gebirge Alpen schneite es am Wochenende sehr viel. Darüber freuten sich die Menschen dort aber sicherlich nicht nur. Denn es war dann auch etwas viel, obwohl es schön aussah. An manchen Orten im Norden von Italien fiel sogar der Strom aus. Im Land Österreich wurde vor Lawinen gewarnt. Viele Bergstraßen waren nur mit Schneeketten befahrbar oder wurden ganz gesperrt.