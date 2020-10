Die Weltraumsonde «BepiColombo» flog am 15. Oktober 2020 an der Venus vorbei. Foto: Stephane Corvaja/ESA/dpa

Das Flugobjekt ist auf dem Weg zum Merkur. Das ist der kleinste Planet, der die Sonne umkreist.

Bepis Reise dauert einige Jahre. Dabei fliegt die Sonde mehrmals an anderen Planeten vorbei.

Gerade ging es für Bepi an der Venus vorbei. Davon berichteten am Donnerstag Forscherinnen und Forscher von einem Kontrollzentrum in Darmstadt im Bundesland Hessen.

Die Venus ist der Nachbarplanet der Erde und fast so groß wie unser Planet. Auf der Venus herrscht jedoch eine gewaltige Hitze von rund 460 Grad Celsius! Auf der Oberfläche entdeckten Forscher Berge, Gräben und Vulkane.

Auf dem Flug an der Venus vorbei sammelte Bepi Daten und machte Fotos. Die Sonde hat Kameras und Messinstrumente an Bord. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sammeln so Informationen.