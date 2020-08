Doch wie haben sie es geschafft, zwischen 800 und 1050 Jahre alt zu werden? "Es zeigt sich, dass der Standort einfach dafür geeignet ist", sagt ein Experte. Der Wald liegt an einem See und hat einen lehmigen Boden. Dadurch bekommen die Bäume genügend Feuchtigkeit, selbst wenn die Sommer so trocken sind wie in den vergangenen beiden Jahren.

Außerdem haben die Eichen tierische Unterstützung. Früher war es üblich, Tiere im Wald zu halten. Heute gibt es rund um die Eichen einen Tierpark mit Schweinen, Mufflons und Hirschen. Sie fressen Sprösslinge von neuen Bäumen. So können die Eichen in Ruhe wachsen. "Sonst wären die Eichen hier längst von Buchen verdrängt worden", sagt der Experte.