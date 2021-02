Tim Nießner war mal ein ziemlich mittelmäßiger Schüler. Er hatte also nicht so tolle Noten. Das hat sich enorm geändert. Der 18-Jährige hofft nun auf einen richtig guten Abschluss. Wie so etwas klappen kann, darüber hat er vor einigen Jahren ein Buch geschrieben. Das fanden eine Menge Leute gut.