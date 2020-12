Forscher haben aber spezielle Möglichkeiten, mehr herauszufinden. So konnte eine Forscherin nun berichten: Die Frau lebte vor mehr als 5000 Jahren.

Das kam mit der C 14-Methode heraus. Dabei wird auf Atome geschaut. Das sind die sehr winzigen Bestandteile etwa von Pflanzen, Tieren, Menschen und der Luft. Diese Atome haben alle Lebewesen auf der Erde in sich. Wenn sie sterben, nehmen sie aber keine mehr auf. Dann zerfallen die Atome langsam. Das passiert immer in einer bestimmten Zeit.

Bei dem Skelett wurde geprüft, wie viele der speziellen Kohlenstoff-Atome C 14 es noch enthält. Daran man dann ungefähr erkennen, wie alt etwa ein Skelett ist.